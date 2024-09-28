لبنان.. عدوان إسرائيلي متواصل

العالم – باختصار

الهجوم حسب جيش الإحتلال استهدف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

استهدفت الغارات مباني سكنية في حاره حريك ومناطق الكفاءات والليلكي والحدث والشويفات.

القصف الإسرائيلي خلّف دمارا كبيرا وسط حارة حريك بالضاحية الجنوبية وسوّى عدة مباني بالأرض.

رئيس اركان جيش الإحتلال: الهجوم تم التخطيط له منذ فترة طويلة ونفّذ في الوقت المناسب.

حزب الله: لا صحة لإدعاءات الإحتلال الصهيوني عن وجود أسلحة في المباني المدنية المستهدفة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اعتزامها إخلاء المستشفيات في الضاحية بسبب الغارات الاسرائيلية.

جيش الإحتلال: ستكون هناك أيام صعبة ومستعدون لسيناريوهات أخرى.

علي لارجاني مستشار قائد الثورة:"إسرائيل" تتخطى الخطوط الحمراء لطهران.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إيران ستقف الى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني.

لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: يجب الرد بحزم وجعل الكيان الصهيوني يندم على جرائمه.

السيد خامنئي على المجرمين الصهاينة ان يعلموا بأنهم أصغر من أن يلحقوا ضررا بالبنية القوية لحزب الله.

السيد خامنئي: كل قوى المقاومة مع حزب الله وتدعمه ومصير المنطقة ستحدده قوى المقاومة.

حزب الله: استشهاد السيد حسن نصر الله.

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