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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: العالم لن ينسى ان أوامر هذه الهجمة الارهابية صدرت من نيويورك

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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