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كتائب القسام: يسجل للشهيد القائد نصرالله موقفه التاريخي في الوقوف الى جانب شعبنا الفلسطيني خلال طوفان الاقصى ورفضه القاطع لوقف جبهات الاسناد لغزة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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