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كتائب القسام: قيادة العدو الارهابية التي تعيش نشوة مؤقتة وتكثف من افعالها الاجرامية ستدرك بعد حين انها تسير باقدامها نحو الزوال المحتوم على ايدي المجاهدين

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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