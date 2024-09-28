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مكتب السيد السيستاني: الشهيد نصر الله انموذج قيادي قل نظيره في العقود الأخيرة

مكتب السيد السيستاني: الشهيد نصر الله انموذج قيادي قل نظيره في العقود الأخيرة
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قدم مكتب المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، اليوم السبت، التعازي باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأكد أن الشهيد الكبير كان انموذجاً قيادياً قلّ نظيره في العقود الأخيرة.

العالم - العراق

وقال المكتب في بيان: "تلقّينا ببالغ الأسى والأسف نبأ استشهاد العلامة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله وكوكبة من إخوانه في المقاومة اللبنانية الشريفة وعشرات المدنيين الأبرياء في المجزرة المفجعة التي اقترفها جيش العدو الصهيوني في ضاحية بيروت العزيزة".

وأضاف، "لقد كان الشهيد الكبير انموذجاً قيادياً قلّ نظيره في العقود الأخيرة، وقد قام بدور مميز في الانتصار على الاحتلال الصهيوني بتحرير الأراضي اللبنانية وساند العراقيين بكل ما تيسر له في تحرير بلادهم من الإرهابيين الدواعش، كما اتخذ مواقف عظيمة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم حتى دفع حياته الغالية ثمناً لذلك".
وأردف، "وإننا إذ نتقدم بأصدق التعازي وبالغ المواساة للشعب اللبناني الكريم ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب الجلل والخسارة الكبرى نتضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ورضوانه ويجمعه بأوليائه محمد وآله الطاهرين في أعلى عليين، ويلهم أهله وجميع المفجوعين بفقده الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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