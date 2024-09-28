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حركة مجتمع السلم بالجزائر:الارهاب الصهيوني ضد لبنان ومقاومته يتطلب منا مغادرة مربع الخذلان لنصرة محور المقاومة وفضح الانحياز الغربي الامريكي للاحتلال

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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