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حركة مجتمع السلم بالجزائر: لقد اثبتت تجارب الاحتلال الاستيطاني انه مهما بلغت وحشيته لن يستطيع القضاء على جذوة المقاومة والجهاد وتحقيق اهدافه وأطماعه

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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