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أصوات انفجارات في سماء تل أبيب ومدن أخرى وسط الكيان الإسرائيلي

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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