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القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن دون وقوع إصابات وسماع دوي انفجارات ناتج عن الإعتراض

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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