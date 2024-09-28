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رابطة علماء اليمن: بقلوب يملؤها الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد السيد المجاهد المقاوم رجل القول والفعل السيد حسن نصر الله ورفاقه

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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