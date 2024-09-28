شاهد بالفيديو.. من يقف وراء إغتيال القائد حسن نصر الله ؟؟

العالم - خاص العالم

وأضاف في مقابلة مع قناة "العالم"، "أن امريكا وقعت على بياض لهذا الكيان الصهيوني المسخ بأن يفعل ما يشاء في منطقتنا العربية والاسلامية جمعاء، قلوبنا تعتصر ألماً بهذا النبأ ولكن من ناحية اخرى مطمئنين ان الشهيد القائد حسن نصر الله تحقق ما كان يتمناه منذ صغره وهي الشهادة، والشهادة اكبر وسام في هذه الدنيا، وهو قدمها كذلك من اهله كما قدم جميع قادة المقاومة سواء كانت في فلسطين وفي لبنان أو في محور المقاومة الاسنادي في العراق وفي اليمن".

وتابع "لولا تخاذل و خذلان جل الانظمة العربية والاسلامية لما تمادى الكيان الصهيوني ومن ورائه الامبريالية الامريكية والغربية الغاشمة ، اما على المستوى الشعبي فهو مساند وداعم للمقاومة ومحورها لانها قضية حقه.

وناشد النخب وجميع الفعاليات العربية والاسلامية واحرار العالم ان تتحرك في جميع الميادين الدولية للضغط على اميركا والدول الغربية المساندة لهذا الكيان لايقاف الحرب وايقاف الابادة الجماعية.

وزف حزب الله أمينه العام السيد حسن نصر الله شهيدا على طريق القدس وذلك إثر العدوان الصهيوني الغادر على ضاحية بيروت يوم أمس الجمعة.

وقال الحزب في بيان إن السيد نصر الله التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو ثلاثين عاما، مشيرا إلى أن قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتها المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو، إسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف. وخاطب البيان المجاهدين الشرفاء وأبطال المقاومة الإسلامية المظفرين والمنصورين، مشيرا إلى أن السيد نصر الله ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار.