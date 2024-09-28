الرئيس الايراني: الكلمات عاجزة عن وصف بسالة وشجاعة السيد نصرالله

العالم - ايران

وجاء في رسالة الرئيس بزشكيان: "الكلمات عاجزة عن وصف بسالة السيد وشجاعته ونضاله المستمر طيلة حياته"، مضيفا: "انه ألم كبير أصاب قلوب جميع المستضعفین في العالم وإسم السيد حسن نصر الله سيبقى يسطع على جبين الإسلام إلى الأبد".

وأضاف: "إن استشهاد شخصيات بارزة في المقاومة، ومن بينهم السيد حسن نصر الله، يجعل شجرة المقاومة أقوى من أي وقت مضى، ولن ينسى العالم أن الأمر بهذا الهجوم الإرهابي صدر من نيويورك"، مؤكدا: "واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الصهاينة".

وأكد الرئيس الايراني: "أن غياب شخصيات بارزة في المقاومة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يزيد من قوة شجرة المقاومة ومتأكد أن حزب الله سيسطع كالشمس وراية مكافحة الظالمين لن تبقى على الأرض"، وقال: "لقد تعلمنا بهذه الطريقة أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى وان الطريق الإلهي لن يبقى بدون قائد او زعيم، وهذه الأرض سيرثها عباد الله الصالحون".