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متحدث الحكومة الايرانية:استشهاد السيد حسن نصرالله الذي وقف بصدق ضد الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني يعد خسارة للعالم الإسلامي

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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