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رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط يعلن الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام في اليمن باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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