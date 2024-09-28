السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ اكرم الكعبي:حزب الله ما زال وسيبقى قادرا على إدارة المعركة ليس في لبنان فحسب بل لو شاء في كل المنطقة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :