السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد خامنئي يصدر بيانا باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :