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آية الله خامنئي: لقد استشهد المجاهد الكبير حامل راية المقاومة بالمنطقة والعالم الديني والقائد السياسي الحكيم السيد نصرالله الليلة الماضية والتحق بالملكوت الاعلى

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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