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آية الله خامنئي: لقد نال سيد المقاومة العزيز أجر عشرات السنين من التضحية والجهاد في سبيل الله خلال معركة مقدسة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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