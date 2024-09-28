السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: لقد استشهد وهو منهمك في التخطيط للدفاع عن سكان ضاحية بيروت الابرياء وبيوتهم المدمرة كما خطط وناضل منذ عقود دفاعا عن الشعب الفلسطيني

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :