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آية الله خامنئي: نيل السيد نصرالله درجة الشهادة كان حقه الطبيعي بعد مسيرة طويلة من الجهاد

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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