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آية الله خامنئي: البنية التي ارسى دعائمها في لبنان وقام بتوجيه باقي مراكز المقاومة لن تذهب سدى بفقده فحسب بل ستزداد قوة ببركة دمائه ودماء شهداء هذه الجريمة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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