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آية الله خامنئي: الضربات التي ستوجهها جبهة المقاومة الى جسد الكيان الصهيوني المتهالك ستصبح أكثر حدة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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