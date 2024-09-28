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آية الله خامنئي: أعزي زوجته الكريمة وابناءه وعوائل شهداء هذه الحادثة وحزب الله والمسؤولين اللبنانيين والامة الاسلامية جمعاء واعلن الحداد العام في ايران 5 أيام

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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