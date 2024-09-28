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زعيم رابطة علماء الاسلام في باكستان مولانا فضل الرحمن: السيد نصر الله كان رمزا قويا للمقاومة ضد الاحتلال واغتياله ما هو الا عمل شنيع وجبان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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