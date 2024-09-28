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السيد الحوثي: استشهاد القائد السيد حسن نصرالله خسارة للأمة الاسلامية برمتها
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خليل الحية: حماس وحزب الله وكل قوى المقاومة ستواصل طريق الجهاد واثقة من حتمية النصر باذن الله وتدرك ان هذا الاحتلال وإن تجبر فانه زائل لا محالة
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خليل الحية: المقاومة اليوم لن تهزم ابدا باذن الله بل تزيدها هذه الدماء قوة وصلابة وعزيمة لا تلين للمضي على خطى القادة
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خليل الحية: اننا واثقون من قدرة اخواننا في حزب الله على سرعة ترتيب صفوفهم ومواصلة نهج السيد نصرالله دون ان يفلح العدو بخلق اي فراغ في مؤسساته القيادية
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خليل الحية: الشهيد نصرالله ترك من خلفه رجالا اشداء يحملون الراية ويكملون المسير نحو القدس ويواصلون مشاركتهم في طوفان الاقصى واسناد غزة بمعركتها
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خليل الحية: اليوم تمتزج دماء الشهيد القائد نصرالله مع دماء القائدين هنية والعاروري وعشرات الالاف من شهداء فلسطين ولبنان والامة على طريق تحرير القدس
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خليل الحية: كيان الاحتلال لن يفلح في كسر ارادة المقاومة الباسلة بل سيكون عنوان مرحلة من مراحل الثأر المقدس لكل الدماء النازفة
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خليل الحية: اغتيال الاخ المجاهد السيد نصرالله واخوانه من قادة الحزب عمل ارهابي مكتمل الاركان وانتهاك لسيادة لبنان والاحتلال يتحمل مسؤوليته وتداعياته
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نائب رئيس حركة حماس خليل الحية: ننعى اليوم رجلا وقائدا عظيما عاش حياته مجاهدا مقاوما حتى لقي ربه شهيدا في عرينه لم يغادره رغم قساوة العدوان
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الحوزة العملية بالنجف الاشرف تنعى استشهاد سيد المقاومة وكوكبة من الشهداء معه وتعلن تعطيل الدروس لثلاثة ايام واقامة مجلس الفاتحة على ارواحهم
الخارجية الروسية: هذا العمل محفوف بعواقب مأساوية كبيرة بالنسبة للبنان ومنطقة الشرق الاوسط برمتها و"اسرائيل" تتحمل كامل المسؤولية
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.