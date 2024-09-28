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الخارجية الروسية: هذا العمل محفوف بعواقب مأساوية كبيرة بالنسبة للبنان ومنطقة الشرق الاوسط برمتها و"اسرائيل" تتحمل كامل المسؤولية

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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