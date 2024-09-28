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الخارجية السورية: ندين بشدة هذا الفعل الاجرامي ونعرب عن تعازينا للبنان ولكل احرار العالم ونحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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