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الحوزة العملية بالنجف الاشرف تنعى استشهاد سيد المقاومة وكوكبة من الشهداء معه وتعلن تعطيل الدروس لثلاثة ايام واقامة مجلس الفاتحة على ارواحهم

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

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