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نائب رئيس حركة حماس خليل الحية: ننعى اليوم رجلا وقائدا عظيما عاش حياته مجاهدا مقاوما حتى لقي ربه شهيدا في عرينه لم يغادره رغم قساوة العدوان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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