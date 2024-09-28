السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خليل الحية: اننا واثقون من قدرة اخواننا في حزب الله على سرعة ترتيب صفوفهم ومواصلة نهج السيد نصرالله دون ان يفلح العدو بخلق اي فراغ في مؤسساته القيادية

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :