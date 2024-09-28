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خليل الحية: حماس وحزب الله وكل قوى المقاومة ستواصل طريق الجهاد واثقة من حتمية النصر باذن الله وتدرك ان هذا الاحتلال وإن تجبر فانه زائل لا محالة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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