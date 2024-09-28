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شاهد.. تظاهرة حاشدة في رام الله تنديدا بإغتيال سيد المقاومة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا العالم التظاهرة الحاشدة التي نظمت في رام الله بفلسطين المحتلة عقب الإعلان عن استشهاد الأمين العام لحزب الله، القائد السيد حسن نصرالله.

العالم - خاص العالم

وإحتشدت جموع غفيرة من الفلسطينيين بدعوة من الفصائل الوطنية والاسلامية عند دوار المنارة حاملين الاعلام الفلسطينية واللبنانية دعما للمقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وندد المشاركون بعملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال الصهيوني بحق القائد الشهيد نصر الله، داعين الى رد حاسم وقوي على جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وزف حزب الله أمينه العام السيد حسن نصر الله شهيدا على طريق القدس وذلك إثر العدوان الصهيوني الغادر على ضاحية بيروت يوم أمس الجمعة.

وقال الحزب في بيان إن السيد نصر الله التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو ثلاثين عاما، مشيرا إلى أن قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتها المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو، إسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف.

وخاطب البيان المجاهدين الشرفاء وأبطال المقاومة الإسلامية المظفرين والمنصورين، مشيرا إلى أن السيد نصر الله ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار

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