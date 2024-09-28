السيد الحوثي: ستخيب آمال اليهود بعد استهداف السيد نصرالله

العالم - اليمن

وقال السيد الحوثي: نتوجه بأحر التعازي الى اسرته الكريمة ولاخوتنا في حزب الله والشعب اللبناني وقائد الثورة الاسلامية في ايران والى الشعب الفلسطيني واحرار الامة.

وأضاف السيد الحوثي: السيد نصرالله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا كبيرا عظيما ومجسدا لقيم الاسلام واخلاقه وعزيزا شامخا.

وقال السيد الحوثي: السيد نصرالله عرفه العدو والصديق وحقق الله على يديه ورفاقه في حزب الله الانتصارات الكبيرة.

وقال السيد الحوثي: جمهور المقاومة يعي جيدا ان مسيرة الجهاد هي مسيرة شهادة وان التضحيات في سبيل الله هي جزء من الجهاد وعطاء كبير الى الله العظيم.

وأشارالسيد الحوثي الى ان حزب الله في قياداته وكوادره ومجاهديه وجمهوره حمل الروح الايمانية الحسينية في ميدان الجهاد من يومه الاول.

وقال السيد الحوثي: المقاوم الان هو السير بمسار الربانيين ومقام صبر وثبات وثقة بالله بأن التضحيات الكبيرة والمظلومية العظيمة لن تضيع هدرا وسيكتب الله بها النصر.

وأضاف السيد الحوثي: أهم ما ينبغي بهذا التوقيت هو تخييب مساعي اليهود والمجرمين في كسر الروح المعنوية واضعاف جبهة حزب الله المتقدمة في مواجهة العدو الصهيوني.

كما قال السيد الحوثي: الوفاء لشهيد المسلمين والانسانية في مواصلة مشواره الجهادي بصبر وثبات واستعانة بالله وثقة به وتوكلا عليه

وأكد السيد الحوثي: كما خابت آمال اليهود بعد اغتيال الشهيد الكبير اسماعيل هنية ستخيب امالهم في استهداف السيد نصرالله.