ايران تعلن الحداد العام 5 أيام لاستشهاد السيد نصر الله 

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان صدر عن الحكومة الايرانية اليوم السبت، فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

[وَ مَنْ یقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیقْتَلْ أَوْ یغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً]

إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين العمل الإجرامي والبغيض الذي اقدم عليه الکیان الصهيوني باغتيال الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله الذي قضى عمره المبارك في سبيل الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين ومجابهة العدوان والظلم؛ واصفة هذا الاجرام بانه مؤشر واضح على الطبيعة الإرهابية لذلك الكيان الغاصب.

وبمناسبة ارتقاء المجاهد في سبيل الله، الأمين العام لحزب الله، سيد المقاومة الابي، تتقدم الحكومة بالعزاء من الامام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وسماحة قائد الثورة الإسلامية، وشعب لبنان الصابر والأمة الإسلامية، كما تعلن الحداد العام على مدى خمسة أيام في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من يوم غد الأحد.

وكان قائد الثورة الاسلاميةاعلن، في بيان العزاء الذي صدر عن سماحته (اليوم) باستشهاد السيد نصر الله، اعلن عن الحداد العام في انحاء البلاد لفترة 5 ايام.