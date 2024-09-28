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السيد الحوثي: أؤكد لشهيدنا العزيز ومن سبقه في لبنان وفلسطين اننا ثابتون وأن دماءهم لن تذهب هدرا والله حسبنا ونعم الوكيل

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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