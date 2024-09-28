شاهد.. قيادي فلسطيني يذرف الدموع ألما بفقدان القائد نصر الله

العالم - خاص العالم

وأضاف لقناة "العالم" خلال مشاركته في التظاهرة التي دعت اليها فصائل القوى الوطنية والاسلامية في رام الله، تنديدا بإغتيال الامين العام لحزب الله القائد السيد حسن نصرالله، أن ما سطرته المقاومة في لبنان من فعل مساند للشعب الفلسطيني طوال العقود الماضية وتحديدا منذ طوفان الاقصى قبل نحو سنة من الان يخلد ويسجل في صميم وفي جبين وفي اعلى مراتب التقدير لدى الشعب الفلسطيني.

وتابع "صفحة الحساب لن تغلق اليوم بل تفتح على مصراعيها وكل الخيارات مفتوحة نحن على ثقة بان المقاومة في لبنان وبان حزب الله سيتجاوز ما جرى رغم كل فداحة الخسارة ورغم كل الوجع.

وأوضح "نحن مكلومون بهذا الوجع والخسارة، هذا يضاف الى سجل جرائم الاحتلال اكثر من 150 الف شهيد وجريح منذ نحو عام في غزة وفي الضفة الفلسطينية، واليوم ذات المجازر وذات الآلة العسكرية الارهابية تمارس ذات القتل في الضاحية الجنوبية وفي كل ارجاء لبنان، هذا دليل على وحدة الموقف والمصير ونحن على ثقة بان الشعب اللبناني ومقاومته سيتجاوزان باقتدار ووسيكون ردها ليس متاخرا لن يطول هذا الرد وبان صفحه الحساب مع هذا الاحتلال ستبقى مفتوحة".

وختم بالقول "قراءتنا هي المزيد من الوحدة والتلاحم والتماسك هي المزيد من التشبث بذات القيم التي مضى عليها سماحة السيد حسن نصر الله، ونقول بان الطريق الذي عبده سيبقى مفتوحا وسيبقى مرفوع الرأس مهما نالت منه آلت الاحتلال فانه سيبقى رمز للاقدام والبطولة والعنفوان.

وزف حزب الله أمينه العام السيد حسن نصر الله شهيدا على طريق القدس وذلك إثر العدوان الصهيوني الغادر على ضاحية بيروت يوم أمس الجمعة.

وقال الحزب في بيان إن السيد نصر الله التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو ثلاثين عاما، مشيرا إلى أن قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتها المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو، إسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف.

وخاطب البيان المجاهدين الشرفاء وأبطال المقاومة الإسلامية المظفرين والمنصورين، مشيرا إلى أن السيد نصر الله ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار.