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مفتي سلطنة عمان: ساءنا كثير نعي الامين العام لحزب الله بعدما كان شجى في حلق المشروع الصهيوني اكثر من 3 عقود فإنا لله وإنا اليه راجعون

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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