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القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطار "بن غوريون" اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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