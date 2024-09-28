السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في الرد على جرائم الاحتلال ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة ولبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :