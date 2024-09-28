شاهد: ردود فعل دولية واقليمية منددة بإغتيال سيد المقاومة

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توالت ردود الفعل الدولية والاقليمية المنددة باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله..

فوجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام لاستشهاد سماحة السيد حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الصهيوني الآثم

ونعى زعيم التيار الوطني في العراق السيد مقتدى الصدر، السيد نصر الله وقال ان السيد نصر الله عاش شامخا وذهب شهيدا مؤكدا انه قام بدوره على اتم وجه.

وعبر المجلس السياسي الأعلى في اليمن عن بالغ حزنه وأسفه لنبأ استشهاد القائد نصر الله بعد مسيرة حافلة بالجهاد. وأكد أن استشهاده سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال الاحتلال.

من جهتها عزت حكومة التغيير والبناء اليمنية قادة وكوادر حزب الله والشعب اللبناني. وأكدت الحكومة الاستمرار في مسيرة القائد الشهيد الجهادية، والدفاع عن القضايا العادلة.

بدورها نعت الفصائل الفلسطينية السيد نصر الله، مثمنة دوره المقاوم وإسناده للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واكدت حركة حماس ان هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال واغتيالاته لن تزيد المقاومة في لبنان وفي فلسطين إلا إصرارا وتصميما

كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن 'استشهاد سيد المقاومة خسارة فادحة، لكنه لن يضعف من عزيمة المقاومة .

وشددت لجان المقاومة في فلسطين على أن الاغتيالات أثبتت أنها لا تحسم المعارك ولا تحقق انتصارات استراتيجية.