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وزير الخارجية الايراني عراقجي لامين عام الامم المتحدة غوتيريش: اميركا شريك حتمي في جرائم الاحتلال بغزة ولبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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