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عراقجي: ايران عازمة على الدفاع عن امنها ومصالحها الحيوية والتصدي لاعتداءات الكيان الصهيوني والوقوف الى جانب لبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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