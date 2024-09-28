السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة لطيران الاحتلال على بلدة دير عامص في جنوب لبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :