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وزير الدفاع الايراني: اغتيال قادة المقاومة وعلى رأسهم السيد نصرالله وحادثة البيجر والابادة بغزة هي جزء من الجرائم التي تتطلب تحركا دوليا لملاحقة قادة الاحتلال

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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