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وزير الخارجية الايراني عراقجي وفي اتصال مع نظيره اللبناني يعزي لبنان حكومة وشعبا باستشهاد السيد نصرالله

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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