شاهد: لبنان يتشح بالسواد حزناً على فقد القائد السيد حسن نصر الله

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ثقيلا وقع نبأ استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الشارع اللبناني بشقيه السياسي والاجتماعي..

وكان لخبر استشهاده كبير الاثر في نفوس اللبنانيين وهو الذي بذل الغالي والرخيص في خدمة لبنان وشعبه ومقاومته من اجل احقاق الحق ورفض الباطل والاحتلال والظلم ..



في المواقف السياسية قال رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون ان لبنان فقد باستشهاد السيد حسن نصرالله قائداً مميزاً وصادقاً.

وقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ان اغتيال السيد حسن نصرالله ادخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة واصفا الجريمة بالجبانة والمدانة جملة وتفصيلًا .

وتقدم الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتعزية من حزب الله وجمهوره كما حيا ارواح المدنيين الأبرياء

ووصف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في برقية نعي ان الرمز قد رَحَل وقال ان الأسطورة قد ولجت بينما تستمرّ المقاومة.

ونعاه ايضا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، قائلًا ان رمز المقاومة والمقاومين في العصر الحديث رحل، تاركاً خلفه مدرسة من العزّ والكرامة والمقاومة.

كما اصدرت هيئة الرئاسة في حركة أمل، بياناً نعت فيه السيد الشهيد حسن نصر الله.واعتبرت في بيانها أن خسارة قامة فذة وشجاعة بحجم سماحته، خسارة لن تفت عضد المقاومين في مواصلة الدرب إنتصاراً للحق ودفاعاً عن لبنان في مواجهة الإرهاب الصهيوني وعدوانيته التي تجاوزت كل الحدود والقواعد الاخلاقية والانسانية.



كما كتبت السفارة الايرانية في بيروت على حسابها عبر منصة 'اكس' إن المسيرة النضالية المشرفة التي خاضها الشهيد السيد نصرالله في الدفاع عن لبنان ومساندة المستضعفين ستستمر بأيدي إخوانه الشرفاء في المقاومة.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، ورغم الوضع الامني الخطير والغارات الاسرائيلية المستمرة، خرجت تظاهرات عفوية رددت شعارات داعمة للمقاومة وامينها العام الشهيد ومؤكدة الاستمرار بنهجه في المقاومة حتى التحرير والنصر.