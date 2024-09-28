لبنان يعلن الحداد الرسمي 3 أيام لاستشهاد السيد نصرالله

العالم - لبنان

وجاء في نص المذكرة: "على أثر استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي انضم إلى قافلة الشهداء الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي والآثم على لبنان، يعلن الحداد الرسمي أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء في 30 أيلول و1 و2 تشرين الأول المقبل تنكس خلالها الأعلام على سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم".

ويكون يوم تشييع الشهيد الكبير، يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة".