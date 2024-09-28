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المجلس الاعلى للامن القومي في ايران: بعد اغتيال السيد نصرالله سيستمر خط المقاومة بعزيمة مضاعفة والنصر سيكون حليف المجاهدين في هذا الطريق المقدس

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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