السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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سماع دوي انفجارات قوية في رام الله وصفارات الانذار تدوي بالقدس

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

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