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انباء عن انفجار قرب محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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