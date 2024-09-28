السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية بالبحرين: ندعو الشعب الذي ذاب حبا بهذا السيد العظيم للنفير العام والثأر لدمائه من الصهاينة المجرمين فأي صهيوني على ارض البحرين دمه مباح

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :